Jair Montes pede que governo volte a pagar o “ Auxílio Covid’ aos policiais penais

O pagamento foi suspenso pela Sejus após parecer da PGE ( Procuradoria Geral do Estado) de que os policiais penais não estariam contemplados pela lei por não estarem em efetivo exercício no combate a pandemia

Jair Montes (Avante) protocolou no último dia 05/03 ofício junto a Casa Civil e a Secretaria de Justiça do Estado de Rondônia (Sejus) pedindo o retorno imediato do pagamento do “auxílio Covid “ no valor de R$ 300.00 (Trezentos Reais) aos policiais penais que foi suspenso pelo Governo do Estado .

O pagamento foi suspenso pela Sejus após parecer da PGE (Procuradoria Geral do Estado) de que os policiais penais não estariam contemplados pela lei por não estarem em efetivo exercício no combate a pandemia e não realizarem serviço de fiscalização.

O parlamentar frisa que a polícia penal é responsável pela segurança dos estabelecimentos prisionais dos estados e que já foi aprovado nacionalmente o projeto de lei que coloca os profissionais como essenciais no controle de doenças e à manutenção da ordem pública.

“ Conversei com o Governador e o chefe da casa civil e o PL que inclui os policiais penais será enviado para que possamos votar na assembleia.”

Via assessoria