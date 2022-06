Jaqueline Cassol assina “CPI do Preço dos combustíveis”

A deputada federal Jaqueline Cassol assinou na última quarta-feira (22), o requerimento de criação da “CPI do Preço dos combustíveis”, que tem como objetivo apurar as constantes altas de preços, a conduta da Diretoria e do Conselho em relação à motivação de suas deliberações na definição da política de preços dos combustíveis, o modelo de gestão, os endividamentos, entre outros.

A parlamentar entende que por ser uma empresa constituída com maioria do capital público, deveria primar pela transparência e pelo interesse público e não lucros exorbitantes.

“Todos os dias nos deparamos com o aumento de preço do diesel e da gasolina. O Presidente Bolsonaro vem trabalhando no sentido de baixar impostos e nós estamos apoiando e votando várias medidas no Congresso Nacional para reduzir e conter a alta dos preços, mas os preços na bomba nunca baixam só sobem. Não podemos mais aceitar essa situação, precisamos de medidas urgentes e esclarecer suspeitas em torno do tema, identificar eventuais práticas irregulares e debater a política de preços praticada pela Petrobras”, justificou a parlamentar.

Fonte: Assessoria de Imprensa