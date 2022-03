Jaqueline Cassol comemora tramitação de urgência para votar o piso salarial dos enfermeiros

A Câmara dos Deputados aprovou, por 458 votos a 10, o requerimento de urgência para o Projeto de Lei 2564/20, do Senado, que fixa o piso salarial nacional para as carreiras de enfermagem (enfermeiro, técnico e auxiliar) e da parteira.

A deputada federal Jaqueline Cassol (Progressistas) pediu urgência na votação do PL e foi atendida.

“São os heróis de branco nesse país que ajudaram a salvar tantas vidas”, disse Jaqueline Cassol.

Conforme o projeto, o valor mínimo inicial para os enfermeiros será de R$ 4.750, a ser pago nacionalmente pelos serviços de saúde públicos e privados. O mérito do texto será analisado apenas em abril.

O compromisso dos partidos, definido na última reunião de líderes, é de votar a urgência para ampliar o debate em torno do tema junto aos governadores e prefeitos em razão do impacto orçamentário da proposta.

Jaqueline tem feito uma grande mobilização na Câmara com os deputados pedindo urgência na votação. Ela subiu na tribuna do parlamento, conversou com as lideranças e presidentes dos partidos sobre a importância da votação para a categoria.

A parlamentar publicou nas suas redes sociais o pedido de urgência de votação da pauta. Clique aqui e veja o vídeo.

