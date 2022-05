Jaqueline Cassol consegue melhorias na rede elétrica para Vila Eldorado em Porto Murtinho

A deputada federal Jaqueline Cassol (Presidente do Progressistas em Rondônia), recebeu confirmação de que a comunidade Vila Eldorado no distrito de Porto Murtinho em São Francisco do Guaporé (RO), na fronteira com a Bolívia, distante 604 quilômetros de Porto Velho, receberá investimentos do Luz Para Todos, programa do governo federal.

O Luz para Todos é um conjunto de medidas públicas do Brasil, criado em 2003, que visa levar eletrificação para áreas remotas e com tarifas subsidiadas pela União, governos estaduais e distribuidoras.

Lideranças e parlamentares de São Francisco do Guaporé, entre eles o vereador Alan Francisco Siqueira, informaram para a deputada que os moradores da Vila Eldorado enfrentam “muitas dificuldades com a falta de energia e que a regularização trará mais conforto e desenvolvimento para a região”.

De imediato, a equipe do gabinete da deputada Jaqueline Cassol oficializou à direção do grupo Energisa, responsável pela distribuição de energia em Rondônia, a necessidade de investimentos e melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica para os moradores da Vila.

Em resposta, Fernando Tupan Coragem, gerente administrativo da Energisa em Rondônia, informou que foi feito um levantamento pela empresa concluindo que Vila Eldorado se enquadra no programa Luz Para Todos e que existe previsão de investimentos obedecendo ao calendário de trabalho.

A Energisa disse que até o primeiro semestre de 2023, os moradores terão os serviços de energia elétrica implantados e regularizados. Com isso, vai melhorar a economia local, os serviços públicos e a população vai ganhar qualidade de vida e inclusão social.

