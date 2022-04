Jaqueline Cassol destina mais de R$ 2 milhões para IFRO de Colorado do Oeste O valor por meio de emenda parlamentar é R$ 2.050 milhões para que jovens e adultos possam estudar, receber qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho

A deputada federal, Jaqueline Cassol (presidente do Progressistas em Rondônia), destinou uma emenda parlamentar no ano de 2020, no valor de R$ 2.050 milhões para ajudar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), na ampliação, aquisição de equipamentos e material permanente, também manutenção do Campus da cidade de Colorado do Oeste, distante 762 quilômetros de Porto Velho (RO).

Na manhã desta terça-feira (19), foram inaugurados novas salas e laboratórios. Dentre as obras entregues estão: salas de aula, laboratórios de ensino, pesquisa e extensão de avicultura, cunicultura, suinocultura, ovinocultura e caprinocultura e mini usinas de geração de energia solar fotovoltaicas.

Integram o pacote de obras a ser lançado: Construção da Clínica Veterinária, Reforma de Salas de Aula e Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão de Bovinocultura, Bubalinocultura e Equinocultura.

“São recursos importantes para melhorar toda a infraestrutura, aquisição de material inclusive bibliográfico, equipamentos, mobiliário que possibilitará o melhor funcionamento de todos os laboratórios. Isso tudo vai ajudar os estudantes em pesquisas, por exemplo, e melhor desempenho da aprendizagem”, disse a deputada.

Fonte: Assessoria de Imprensa