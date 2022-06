Jaqueline Cassol destina mais R$ 26 milhões para Rondônia

A deputada federal Jaqueline Cassol (Progressistas) desde o início do mandato tem destinado recursos para os 52 municípios de Rondônia. Com o orçamento de 2022 não é diferente, com a articulação em Brasília a deputada já havia anunciado o empenho de R$ 14,6 milhões de reais para a saúde.

Agora a deputada faz o anúncio de mais um pacote de investimentos, estimado em mais de R$ 26.641.856,00 que já estão empenhando e que fazem parte de suas emendas ao Orçamento Geral da União de 2022. O empenho é a etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago.

Os recursos serão para obras e investimentos em todas as regiões de Rondônia.

“Com o empenho dos valores temos a certeza que muito em breve esses recursos estarão na conta para que possam ser investidos em melhorias e no bem estar da nossa população. Em breve vamos ter a execução desses projetos que irão beneficiar os quatro cantos do nosso estado”, comentou a deputada.

CONFIRA O DETALHAMENTO DOS RECURSOS

10.500.000,00 para a pavimentação Asfáltica em Rolim de Moura;

para a pavimentação Asfáltica em Rolim de Moura; 2.600.000,00 para a reestruturação e Modernização dos Campus da UNIR;

para a reestruturação e Modernização dos Campus da UNIR; 1.560.000,00 para a regularização Fundiária no Estado de Rondônia;

para a regularização Fundiária no Estado de Rondônia; 1.240.000,00 para o custeio e Manutenção do Hospital do Amor em Porto Velho;

para o custeio e Manutenção do Hospital do Amor em Porto Velho; 1.040.000,00 para a restauração e manutenção da BR-364;

para a restauração e manutenção da BR-364; 882.174,00 para a construção da Sede da Polícia Rodoviária Federal em Porto Velho;

para a construção da Sede da Polícia Rodoviária Federal em Porto Velho; 8.819.682,00 para ações e investimentos em dezenas de municípios para serem aplicados na agricultura, saúde, educação, esporte, lazer, assistência social e infraestrutura.

CONFIRA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA OS MUNICÍPIO

ALTA FLORESTA – R$ 400.000,00 para implantar a fábrica de artefatos, manilhas e bloquetes e mais R$ 40.00.000,00 para cursos de hidroginástica para os idosos.

ALTO ALEGRE – R$300.000,00 para a aquisição de equipamentos agrícolas e R$120.000,00 para construção de um poço artesiano na Vila Bosco

ALTO PARAÍSO – R$100.000,00 para a aquisição de calcário para a Associação de Pequenos Produtores Rurais Jatuarana, Linha C-95, Travessão B-O.

BURITIS – R$100.000,00 para custeio na assistência social

CACOAL – R$100.000,00 para a construção do muro da Escola Municipal do Distrito de Divinópolis, R$100.000,00 para custeio e manutenção da unidade de acolhimento – Abrigo Municipal Pingo de Gente, R$50.000,00 para custeio e manutenção do asilo São Camilo, R$ 50.000,00 para custear as despesas da Nunes Associação Esportiva de Cacoal – Judô e R$276.000,00 custear as despesas anuais de implantação de uma turma de 40 alunos do curso de técnico agrícola da Escola Família Agrícola (EFA).

CABIXI – R$ 700.000,00 para a construção de calçadas e meio fio na entrada da cidade para pista de caminhada e laser.

CANDEIAS DO JAMARI – R$ 45.000,00 para a aquisição de uma calcareadeira hidráulica para a Associação dos Pequenos Produtores Flor de Rondônia de Candeias do Jamari (APPFRCJ).

CEREJEIRAS – R$ 50.000,00 para custeio e manutenção da Casa de Recuperação.

CORUMBIARA – R$ 500.000,00 para a Construção de uma galeria na zona rural, linha MC 01, Rio açúcar que liga Corumbiara e Chupinguaia

COSTA MARQUES – R$ 150.000,00 para a aquisição de máquinas e implementos agrícolas: uma grade niveladora, duas ensiladeiras, cinco trituradores de forragens e uma colheitadeira de cereais.

ESPIGÃO DO OESTE – R$ 100.000,00 para ampliação do Hospital Municipal

GOV. JORGE TEIXEIRA – R$ 250.000,00 para custeio das despesas de patrolamento e encascalhamento das estradas vicinais e R$ 200.000,00 investimentos diversos.

JARU – R$ 388.000,00 para a construção de uma capela para o cemitério e R$ 88.000,00 para a Escola Família Agrícola (EFA).

MIRANTE DA SERRA – R$ 450.000,00 para aquisição de implementos agrícolas para as Associações Rurais e R$ 50.000,00 para investimento em esporte.

MONTE NEGRO – R$ 150.000,00 para ações de custeio da assistência social.

NOVA BRASILÂNDIA – R$ 500.000,00 para a aquisição de um caminhão de lixo e/ou investimento em infraestrutura urbana.

NOVO HORIZONTE – R$ 450.000,00 para a aquisição de equipamentos agrícolas.

PARECIS – R$ 500.000,00 para a construção do estádio municipal.

PIMENTA BUENO – R$ 120.000,00 para a construção de um poço artesiano na zona rural e R$200.000,00 para custear o Programa Porteira Adentro.

PORTO VELHO – R$ 300.000,00 para a aquisição de ração e suprimentos para cães e gatos em abrigos de animais, bem como para o custeio da castração e R$ 100.000,00 para custeio e manutenção da Associação Beneficente Educacional Nova Aliança.

PRESIDENTE MÉDICI – R$ 300.000,00 para a aquisição de tubos corrugados para a zona rural e construção de meio fio e calçadas na cidade.

PRIMAVERA – R$ 150.000,00 para o desenvolvimento de ações voltadas ao setor agrícola.

ROLIM DE MOURA – R$ 10.500.000,00 para pavimentação asfáltica, R$ 100.000,00 para aquisição de material esportivo e realização da Copa Integração de Futebol de Rolim de Moura e R$ 50.000,00 custeio e manutenção da Associação de Artes Marciais Pequeno Dragão.

SÃO FELIPE – R$150.000,00 para custear o Programa Porteira Adentro.

SÃO FRANCISCO – R$ 80.000,00 para a aquisição de uma plantadeira 4 linhas, para a Associação dos Pequenos Produtores de São Francisco do Guaporé, linha 28 gogo da onça km 4.

SANTA LUZIA – R$ 500.682,00 para a construção do balneário.

URUPÁ – R$ 450.000,00 para Infraestrutura urbana.

VILHENA – R$ 250.000,00 para a construção do complexo para vôlei de praia.

Fonte: Assessoria de Imprensa