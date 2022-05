Jaqueline Cassol garante mais de R$ 14,6 milhões para saúde de Rondônia

Para garantir a melhoria dos atendimentos públicos para pacientes no Sistema Único de Saúde (SUS), a deputada federal Jaqueline Cassol (Progressista ), garantiu em 2022, a liberação do valor de R$14.681.791,00 milhões para os municípios de Rondônia.

Desse total, R$6.709.056.00 milhões, já foi empenhado no final do mês de abril e aguarda somente o pagamento pelo Ministério da Saúde. O restante continua em fase de análise para posterior empenho e pagamento. São valores de emendas individuais e recursos extras orçamentários, que vão beneficiar milhares de pessoas em 41 municípios de Rondônia.

O dinheiro servirá para Custeio e Manutenção dos Hospitais e Unidades Básicas de Saúde para a aquisição de medicamentos, alimentação, água, material pênsil, material de limpeza, material de higiene, combustível e manutenção das ambulâncias, aquisição de Equipamentos de Proteção Individual-EPI, aquisição de roupas de cama e colchões, realização de exames, cirurgias eletivas, cirurgias de cataratas e pterígio, Programa da Saúde da Mulher, aquisição de motos e bicicletas para os Agentes Comunitários de Saúde-ACS, aquisição de veículos, Aparelho de Ultrassonografia, aquisição de equipamentos e material permanente, Ambulâncias e obras.

Vale lembrar que desde que iniciou o seu mandato, a deputada já destinou mais de R$ 81 milhões para as 52 cidades do estado, como investimentos importantes no combate a pandemia da Covid-19 e na realização de mutirões de cirurgias de cataratas e pterígio, através do “Projeto Visão”.

O objetivo do projeto é zerar a fila de espera dos pacientes que estão aguardando por cirurgias oftalmológicas no SUS. Mais de 6 mil pessoas tiveram oportunidade de voltar a enxergar melhor.

RECURSOS EMPENHADOS E ONDE SERÃO EMPREGADOS:

CHUPINGUAIA – R$300.000,00 para custeio da Atenção Básica-PAB.

PIMENTEIRAS DO OESTE – R$300.000,00 para custeio da Atenção Básica-PAB.

CORUMBIARA – R$274.078,00 para custeio da Atenção Básica-PAB.

ALVORADA – R$70.000,00 para custeio da Atenção Básica-PAB.

ALVORADA – R$80.000,00 para custeio da Atenção Básica-MAC (falta empenhar 50 mil).

CAMPO NOVO – R$100.000,00 para custeio da Atenção Básica-PAB.

CUJUBIM – R$200.000,00 para custeio da Atenção Básica-PAB.

GOV. JORGE TEIXEIRA – R$200.000,00 para custeio da Atenção Básica-PAB.

ITAPUÃ DO OESTE – R$150.000,00 para custeio da Atenção Básica-PAB.

MINISTRO ANDREAZZA – R$200.000,00 para custeio da Atenção Básica-PAB.

MINISTRO ANDREAZZA – R$200.000,00 para custeio-PAB, para a realização de exames.

PRIMAVERA DE RONDÔNIA – R$100.000,00 para custeio da Atenção Básica-PAB.

SERINGUEIRAS – R$250.000,00 para custeio da Atenção Básica-PAB.

SERINGUEIRAS – R$131.298,00 para custeio da Atenção Especializada-MAC.

THEOBROMA – R$100.000,00 para custeio da Atenção Básica-PAB.

ROLIM DE MOURA – R$300.000,00 para custeio da Atenção Especializada-MAC, realização de exames.

SANTA LUZIA – R$70.000,00 para custeio da Atenção Especializada-MAC (falta empenhar 65 mil).

ALTA FLORESTA – R$200.000,00 para custeio da Atenção Especializada-MAC, realização de exames.

ALTA FLORESTA – R$500.000,00 para custeio da Atenção Especializada-MAC, realização de Cirurgias Eletivas.

CABIXI – R$168.207,00 para custeio da Atenção Especializada-MAC, realização de Cirurgias Eletivas (falta empenhar 38 mil).

ALTO ALEGRE DOS PARECIS – R$300.000,00 para custeio da Atenção Especializada-MAC, realização de Exames.

BURITIS – R$150.000,00 para custeio da Atenção Especializada-MAC.

CEREJEIRAS – R$400.000,00 para custeio da Atenção Especializada-MAC, para realizar Cirurgias Eletivas.

CEREJEIRAS – R$400.000,00 para custeio da Atenção Especializada-MAC, para o Projeto Saúde da Mulher.

ESPIGÃO DO OESTE – R$100.000,00 para custeio da Atenção Especializada-MAC.

MACHADINHO DO OESTE – R$200.000,00 para custeio da Atenção Especializada-MAC.

NOVA UNIÃO – R$100.000,00 para custeio da Atenção Especializada-MAC.

OURO PRETO DO OESTE – R$329.615,00 para custeio da Atenção Especializada-MAC.

PIMENTA BUENO – R$400.000,00 para custeio da Atenção Especializada-MAC, realização de Cirurgias de Cataratas e Pterígio.

SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ – R$450.000,00 para custeio da Atenção Especializada-MAC (falta empenhar 250 mil).

TEIXEIRÓPOLIS – R$100.000,00 para custeio da Atenção Especializada-MAC

NOVA BRASILÂNDIA – R$400.000,00 para custeio da Atenção Especializada-MAC (falta empenhar 200 mil).

Veja a relação de municípios em que os projetos estão em fase final de tramitação junto ao Ministério da Saúde para empenho e pagamento. Saiba onde será empregado o dinheiro pelas prefeituras:

ALTO PARAÍSO – R$100.000,00 para a aquisição de motos para os Agentes Comunitários de Saúde-ACS.

CACAULÂNDIA – R$283.817,00 para a aquisição de equipamentos hospitalares e material permanente.

CACAULÂNDIA – R$250.000,00 para custeio da Saúde no PAB.

CAMPO NOVO – R$150.000,00 para custeio da Saúde no PAB .

CANDEIAS DO JAMARI – R$283.817,00 para aquisição de uma ambulância tipo A – simples tipo furgão para a Vila Samuel Distrito de Candeias.

CASTANHEIRAS – R$500.000,00 para a aquisição de equipamentos e material permanente para equipar a nova Unidade de Saúde.

CHUPINGUAIA – R$300.000,00 para a implantação de um poço artesiano na Cidade Alta para levar água para todos os moradores.

CHUPINGUAIA – R$200.000,00 para a aquisição de equipamentos e material permanente.

COLORADO – R$500.000,00 para a realização de cirurgias eletivas.

COSTA MARQUES – R$200.000,00 para a aquisição de veículos populares para atender as Unidades Básicas de Saúde.

CUJUBIM – R$307.070,00 para a aquisição de uma ambulância Tipo A, picape 4×4, para atender soldados da borracha e outras regiões do Município.

CUJUBIM – R$158.515,00 para a aquisição de um aparelho de Ultrassom.

GOV. JORGE TEIXEIRA – R$200.000,00 para custeio da saúde no PAB.

ITAPUÃ – R$100.000,00 para custeio da saúde no PAB.

MONTE NEGRO – R$250.000,00 para aquisição de um carro tipo van para transporte das equipes do PSF.

MONTE NEGRO – R$50.000,00 para aquisição de 12 bicicletas elétricas para os Agentes Comunitários de Saúde-ACS urbanos.

NOVA UNIÃO – R$250.000,00 para a aquisição de motos para os Agentes Comunitários de Saúde-ACS.

NOVA MAMORÉ – R$500.000,00 para a realização de um mutirão de cirurgias de cataratas e pterígio.

OURO PRETO – R$350.000,00 para custeio da saúde no PAB

PORTO VELHO (prefeitura) – R$283.817,00 para a aquisição de uma ambulância Tipo A – tipo furgão – para o distrito de União Bandeirantes.

PORTO VELHO (via SESAU) – Distrito de Ponta do Abunã – R$283.817,00 para a aquisição de uma ambulância tipo B, para o Hospital Regional de Extrema.

PRESIDENTE MÉDICI – R$100.000,00 para custeio da Atenção Especializada-MAC.

PRIMAVERA – R$200.000,00 para a aquisição de motos para os Agentes Comunitários de Saúde-ACS.

ROLIM DE MOURA – R$1.000.000,00 para custeio da saúde no MAC.

SÃO FRANCISCO – R$100.000,00 para custeio da saúde no PAB.

SERINGUEIRAS – R$119.349,00 para a construção do refeitório da Unidade Básica de Saúde.

SERINGUEIRAS – R$100.000,00 para custeio da saúde no PAB.

SÃO FELIPE – R$100.000,00 para custeio da saúde no PAB.

URUPÁ – R$200.000,00 para custeio da saúde no PAB.

TEIXEIRÓPOLIS – R$150.000,00 para custeio da saúde no PAB.

VALE DO PARAÍSO – R$100.000,00 para custeio da saúde no PAB.

Foto Ministério da Saúde: Wallace Martins

Fonte: Assessoria de Imprensa