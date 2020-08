Jaru vai ter hospital veterinário público do IFRO, recursos de Lucio Mosquini

O Câmpus do IFRO em Jaru passa por ampliação em suas dependências e se prepara para oferecer uma estrutura mais ampla e moderna aos alunos.

A boa notícia foi confirmada pelo diretor do Campus, professor Renato Delmonico, que explicou que após o término da ampliação, a instituição aumentará sua capacidade para receber mais alunos do ensino presencial, nível médio e superior.

O deputado federal Lucio Mosquini é um grande parceiro do IFRO e viabilizou recursos através de uma ação parlamentar junto ao MEC para construção de um Hospital Veterinário no Instituto Federal de Rondônia, no Campus de Jaru.

O moderno hospital veterinário é uma obra que abrange 1.200m² e dará suporte aos alunos que estão realizando o curso de medicina veterinária.

A ideia é oferecer aos estudantes um local para realizar atendimentos clínicos, cirúrgicos e laboratoriais do curso de Medicina Veterinária e outros cursos.

O reitor do IFRO professor Uberlando Tiburtino destacou que o parlamentar viabilizou R$ 4,8 milhões para construção da clínica veterinária.

O deputado federal Lucio Mosquini ressaltou que se trata de um valor expressivo e que certamente irá ajudar a elevar ainda mais o nível de aprendizado dos estudantes.

Mosquini disse que investir no ensino e educação das crianças e jovens é o maior legado que podemos deixar para as próximas gerações.

