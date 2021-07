Jeff Bezos, homem mais rico do mundo, decola em viagem espacial Ele e mais três tripulantes decolaram do deserto no oeste do Texas

Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, e três tripulantes voaram sobre o deserto do Texas a bordo do foguete New Shepard, empreendimento espacial de sua empresa Blue Origin, nesta terça-feira e retornaram à Terra, um voo suborbital histórico que marca o início de uma nova era no turismo espacial comercial privado.

A espaçonave ligou seus motores BE-3 para uma decolagem da Plataforma de Lançamento Um da Blue Origin, a cerca de 20 milhas (32 km) da cidade rural de Van Horn. Em uma manhã fria para o lançamento, o céu estava claro com algumas nuvens dispersas.

O voo do bilionário norte-americano de 57 anos durou cerca de 10 minutos e 20 segundos, nove dias depois que o britânico Richard Branson esteve a bordo do voo suborbital de sucesso de sua concorrente, a empresa de turismo espacial Virgin Galactic, saindo do Novo México.

Depois que a cápsula se separou do impulsionador, a tripulação deve ter se desafivelado por alguns minutos sem gravidade. Em seguida, a cápsula retornou à Terra com paraquedas, usando um sistema retro-thrust de última geração que expeliu uma “almofada de ar” para um pouso suave no deserto do Texas.

Bezos fez um sinal com o polegar para cima, de dentro da cápsula, após pousar no solo do deserto antes de sair, usando um chapéu de cowboy e um traje de voo azul.

A missão é parte de uma batalha competitiva feroz entre a Blue Origin, de Bezos, e a Virgin Galactic, do também bilionário Branson, para explorar um mercado de turismo espacial potencialmente lucrativo que o banco suíço UBS estima que valerá US$ 3 bilhões anualmente em uma década.

Bezos e os outros passageiros entraram em um veículo SUV para uma curta viagem até a plataforma de lançamento antes de subirem a torre e embarcarem na espaçonave branca reluzente, com um desenho de pena azul na lateral. Cada passageiro tocou um sino brilhante antes de embarcar na cápsula da nave.

Branson chegou ao espaço primeiro, mas Bezos deva ter voado mais alto –62 milhas (100 km) para a Blue Origin em comparação com 53 milhas (86 km) para a Virgin Galactic– no que os especialistas chamam de o primeiro voo espacial sem pilotos do mundo, composto apenas por civis. Ele representa o primeiro voo tripulado da Blue Origin ao espaço.

Bezos, fundador da empresa de comércio eletrônico Amazon, e seu irmão Mark Bezos, se juntaram a outros dois. A aviadora pioneira Wally Funk, de 82 anos, e o recém-formado no ensino médio Oliver Daemen, de 18 anos, que juntos se tornaram, respectivamente, a pessoa mais velha e a mais jovem a chegar ao espaço.

O voo coincide com a data em que os norte-americanos Neil Armstrong e Edwin “Buzz” Aldrin se tornaram os primeiros humanos a andar sobre a Lua, em 20 de julho de 1969. New Shepard leva o nome de Alan Shepard, que em 1961 se tornou o primeiro norte-americano no espaço.

O lançamento foi testemunhado por membros da família Bezos e funcionários da Blue Origin, alguns espectadores se reuniram ao longo da rodovia antes do amanhecer e aplaudiram o voo.

