Ji-Paraná recebeu R$ 1,5 milhão da deputada Jaqueline Cassol para cirurgias de catarata No total a cidade já foi contemplada com R$ 2,5 milhões para atendimentos de serviços de saúde

Atendendo aos pedidos das lideranças partidárias e do presidente do Progressistas em Ji-Paraná, João Durval Ramalho Trigueiro Mendes, a deputada federal Jaqueline Cassol, presidente estadual da sigla, liberou junto ao Ministério da Saúde, o valor de R$ 1,5 milhão para dar continuidade a realização do Mutirão de Cirurgias de Cataratas e Pterígio, com objetivo de reduzir as filas de espera de Ji-Paraná e Região.

A liberação dos valores aconteceu no dia 22 de março de 2022, via ordem de pagamento (Nº2022OB806442) e o dinheiro deverá ser empregado para dar continuidade ao Mutirão de Cirurgias de Cataratas e pterígio.

No ano passado, o prefeito Isaú Raimundo Fonseca já tinha recebido o pagamento de R$ 1 milhão para a primeira etapa dos atendimentos de cirurgia oftalmológicas.

Com o novo repasse deste ano, o valor total via emenda da deputada Jaqueline Cassol é de R$ 2,5 milhões.

A deputada comunicou por meio de ofício ao prefeito sobre a liberação dos recursos. Os recursos estão sendo licitados pela prefeitura municipal e em breve os atendimentos serão iniciados. Ji-Paraná fica distante cerca de 373 quilômetros de Porto Velho, Capital de Rondônia.

