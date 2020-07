Ji-Paraná vai receber R$ 6 milhões extras para combate ao Coronavírus

Do início da pandemia do Coronavírus aqui no Brasil até esta semana, o município de Ji-Paraná, em Rondônia, registrou mais de 600 casos da doença e cerca de 300 ainda estão sob investigação. No município o número de mortes pela doença chegou 12 a pessoas.

Para conseguir bons resultados no combate ao vírus é preciso que o sistema de saúde local esteja bem estruturado.

Pensando nisso, o senador Marcos Rogério (DEM/RO) procurou o Ministério da Saúde em busca de recursos extras para o município. “Conversei com o Governo Federal e conseguimos viabilizar R$ 6 milhões para Ji-Paraná investir em mais testagens, adquirir medicamentos e equipamentos de proteção individual (EPIs), além de insumos e outros equipamentos que auxiliem no tratamento dos pacientes com Coronavírus”, explicou o parlamentar.

De acordo com Marcos Rogério a previsão é de que o recurso chegue ao município ainda esta semana. “Estou trabalhando juntamente com o Governo Federal para tentar amenizar os efeitos da pandemia em nosso estado. Essa parceria está sendo muito importante. Com o dinheiro na conta a prefeitura já poderá começar a adquirir os equipamentos e insumos que precisa para que a população de Jipa tenha atendimento de qualidade”, ressaltou.

Recentemente, o senador rondoniense conseguiu 7 respiradores mecânicos para o município de Ji-Paraná. “Os equipamentos já estão no município, funcionando e salvando vidas”, comemorou Marcos Rogério.

Por assessoria parlamentar