Jogadores do Brasil já decidiram não disputar Copa América, afirma jornal

Frente às críticas pela realização da Copa América no Brasil, os jogadores da Seleção Brasileira já teriam decidido não participar do torneio. Além disso, os atletas estariam em contato com líderes de outras seleções sul-americanas para organizar um movimento de debandada da competição. As informações são do jornal espanhol As.

O movimento contra a Copa América teria começado assim que os jogadores brasileiros atuantes na Europa souberam que a competição seria realizada no Brasil. Segundo informações do diário espanhol, a reação foi de espanto e indignação, já que a situação da pandemia no país e no continente está longe de resolvida.

Os jogadores teriam se sentido traídos pela direção da CBF, pois, segundo eles, poderiam ser vistos como insensíveis por disputarem uma competição desnecessária num país que vive uma grave crise sanitária, com quase 500 mil mortos vitimados pelo coronavírus.

Como noticiado na noite de quinta-feira (3/6), os jogadores expressaram a frustração ao técnico Tite e pediram uma reunião com Rogério Caboclo, presidente da CBF. A reunião, segundo relatos, foi tensa, com Caboclo pedindo a demissão de Juninho Paulista, coordenador da Seleção, por sua incapacidade de controlar o movimento dos jogadores.

