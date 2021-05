Jogadores do Ji-Paraná afirmam atraso de salários por gestão

Rebaixado no Campeonato Rondoniense, o Ji-Paraná vive uma fase complicada fora dos gramados. Em denúncias feitas por atletas ao ge.globo/ro foi dito que o clube não conseguiu efetuar o pagamento dos salários a alguns atletas durante a temporada.

De acordo com o relato dos atletas, as dificuldades incluem as passagens de volta para os jogadores que moram em outro estado. Em uma das conversas com o responsável pelo futebol do clube na temporada, Laury Valentim, um dos atletas confidencializa que a falta da verba dificultaria o aluguel por parte de familiar.

Também em conversa com o ge.globo/ro, Laury Valentim expôs a dificuldade de patrocínio como fator primordial para o atraso. Mas disse que a situação deverá ser resolvida na próxima semana.

– O salário é de um mês e meio. Vários dos atletas são de empresários e alguns estão em dias. Realmente houve o atraso. Vários patrocinadores que tinham firmado contrato, quando venceu não cumpriu. Como tivemos que levar o jogos em Presidente Médice, também teve patrocinadores que não aceitaram. Trazendo um prejuízo enorme. Mas essa semana estaremos indo para casa os últimos atletas e na outra semana iniciaremos os pagamentos. A partir da outra semana se Deus quiser iniciaremos os pagamentos – finaliza.

Via Globoesporte.com