Johnson & Johnson quer testar vacina em 60 mil no Brasil e em outros países

O país participa da fase 3 do estudo clínico com 7 mil voluntários distribuídos em centros de pesquisa de sete estados

A Johnson & Johnson planeja fazer o maior estudo clínico de uma vacina contra a Covid-19 já realizado no mundo. A empresa quer testar a imunização em 60 mil voluntários até o fim de setembro.

Eles serão recrutados em 180 localidades dos Estados Unidos, no Brasil e em outros sete países com alta incidência de transmissão do novo coronavírus e acompanhados por dois anos.

O grande volume de testes na fase 3 pode contribuir para que a empresa tenha resultados mais rápido. A previsão é de que eles comecem a surgir no fim de 2020 e logo a vacina comece a ser fabricada.

Um executivo da empresa afirmou que, com resultados positivos, a intenção é começar a disponibilizá-la no início de próximo ano, de forma emergencial.

Nessa terça-feira (18/8), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a fase 3 do estudo no Brasil com a presença de 7 mil voluntários em centros de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Paraná.

(Com informações da Agência Estado)