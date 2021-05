Jorge Jesus rasga elogios a Arão e manda recado especial após marca pelo Flamengo

Jogador que mais vestiu a camisa do Flamengo no atual elenco, Willian Arão completou 300 jogos pelo clube no último sábado contra o Fluminense, na primeira partida da final do Campeonato Carioca. A diretoria não deixou o feito passar despercebido e homenageou o volante na FlaTV na noite de segunda-feira. O atleta acabou se emocionando logo no início e durante a conversa ainda lembrou de história na infância para reforçar o orgulho do feito.

“Eu fico emocionado já, até prometi que não ia chorar, mas com essas palavras… Eu sempre me dediquei para isso, minha sempre foi uma luta, sempre batalhando e conquistando meu espaço, e poder chegar a essa marca de 300 jogos com a camisa do Flamengo é um orgulho muito grande”, afirmou Willian Arão. “Me veio a história na cabeça, de quando eu tinha sete ou oito anos e gostava de jogar vídeo game e futebol, me imaginando nos grandes estádios. Hoje eu vivo isso, em um grande time, ajudando meus companheiros, conquistando e batalhando. Me sinto muito realizado, me sinto o homem mais feliz do mundo”.

Entre algumas participações especiais, o português Jorge Jesus apareceu para mandar uma mensagem. O ex-técnico e ídolo do clube rasgou elogios ao atleta e destrinchou suas principais virtudes.

“O Arão era um patinho feio, mas depois da nossa chegada se tornou um jogador muito importante para aquilo que achávamos que o Flamengo tinha que ter como primeiro volante. Quando saímos do Flamengo, ele já era um ídolo da torcida, porque tem uma forma de jogar que todos os torcedores de qualquer equipe do mundo gostam. Ele se entrega para o jogo, é competitivo, é inteligente taticamente”, comentou.

O treinador português ainda falou sobre a recente adaptação de Willian Arão como zagueiro e destacou a inteligência do jogador. Ao final da mensagem, o “Mister” mandou um recado especial ao camisa 5, parabenizando pelo feito no Flamengo.

“Não é normal um jogador que era segundo volante passar a ser primeiro volante e, agora, um zagueiro. Ele é um jogador muito inteligente, com características especiais, que se adaptam a qualquer posição. Isso é tudo que um treinador quer. Quero dar os parabéns a ele e espero que ele continue defendendo essa camisa como faz, como dizem os torcedores do Flamengo, o Manto. Que seja muito feliz porque o Flamengo fica muito feliz de te ter também”, completou.

Atualmente em nova posição, Willian Arão é titular na zaga rubro-negra e peça fundamental no esquema do técnico Rogério Ceni. Com o camisa 5 à disposição, o Flamengo se prepara para o confronto diante da LDU, do Equador, nesta quarta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo será realizado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

