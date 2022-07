Jorge Mendes oferece Cristiano Ronaldo ao PSG

Quinze anos de rivalidade entre Messi e Cristiano serviram para embelezar uma das épocas mais gloriosas da história do futebol, e na reta final de suas respectivas carreiras, diversos torcedores já se atreveram a imaginar o argentino e o português na mesma equipe, mas essa parece ser uma opção bastante complicada.

Apesar do portal francês ‘Le Parisien’ informar que Jorge Mendes ofereceu Cristiano ao PSG, o lado francês não está contemplando uma proposta pelo jogador. Ronaldo retornou ao United no ano passado, mas apesar de seus bons números, a temporada foi um fiasco no geral. O time de Manchester caiu na Liga dos Campeões, e o português de 37 anos não tem tempo a perder.

Ele quer jogar no mais alto nível do futebol e está à procura de uma equipe que lhe ofereça essa chance. Não há muitos na Europa, assim como não há muitos dispostos a atender às suas exigências financeiras.

A relação entre Jorge Mendes e Al Khelaifi é fluida. Também com seu compatriota Luis Campos, agora assessor esportivo do PSG. No entanto, os campeões franceses têm que vender alguns jogadores antes de confirmar a chegada de outros.

Cristiano Ronaldo esteve entre os alvos do clube francês em mais de uma ocasião, mas neste momento são os dirigentes do time que não estão pensando em assinar com o português, que não o colocaram como alvo prioritário em sua rodada de negociações.

