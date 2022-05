Jornal espanhol crava “sim” de Mbappé ao Real Madrid De acordo com o Marca, astro francês assinou contrato de cinco anos com o clube merengue. Jogador revelou que já definiu seu futuro

De acordo com o Marca, astro francês assinou contrato de cinco anos com o clube merengue. Jogador revelou que já definiu seu futuro

A novela mais agitada da janela de transferências da Europa está próxima do fim. E segundo o jornal espanhol Marca, o desfecho segue o roteiro que todos imaginavam. Em publicação desta segunda-feira (16/5), a publicação aponta que Kylian Mbappé já assinou seu contrato com o Real Madrid por cinco temporadas.

Ao receber o prêmio de Melhor Jogador do Campeonato Francês neste domingo (15/5), Mbappé afirmou que já havia definido o seu futuro e que o anúncio seria feito em breve. Apesar de afirmação, o atacante não deu detalhes sobre o que foi definido, mas destacou que tudo será revelado em breve.

De acordo com o Marca, o acordo entre Real e o jogador foi selado na última semana, quando ele esteve na cidade durante seu período de descanso. Mesmo em meio a toda pressão colocada durante as negociações, o astro francês decidiu se juntar a equipe finalista da Champions League desta temporada.

O jornal ainda revela que o presidente do Real Madrid, Florentíno Perez, optou por não fazer investidas diretas no jogador, mas sempre se manteve próximo ao jogador através de interlocutores. Com a visita do francês a cidade de Madrid, Florentino colocou um dos principais diretores do clube só para cuidar de Mbapé, tratado como prioridade para a próxima temporada.

Entre as condições colocadas para a confirmação da transferência está inclusive um sigilo para que o camisa 7 encerre a temporada pelo PSG em um clima bom e faça a sua transferência para o novo time de forma tranquila.

O Marca conta ainda que Mbappé será jogador do Real à partir de 1 de julho. O jornal destaca que o francês receberá um salário abaixo do oferecido pelo PSG, mas que ele será beneficiado com um bônus pela assinatura do contrato, que conta com uma cláusula de rescisão muito alta.

O PSG faz sua última partida da temporada no sábado (21/5), quando enfrenta o Metz na 38ª rodada do Campeonato Francês.

Metrópoles