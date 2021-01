Jornalista Marcelo Benesby sai do coma induzido após principio de AVC

O início de 2021 começou com um susto para o jornalista e músico, Marcelo Benesby e seus familiares.

Logo após o café da manhã do dia primeiro de janeiro, Marcelo começou a sentir fortes dores no peito, dor de cabeça além de um intenso mal estar. Ele foi levado às pressas para o hospital onde foi constatado o início de um Acidente Vascular Cerebral – AVC.

De acordo com a família, Marcelo não sofreu aneurisma, porém teve de passar por um procedimento cirúrgico e ser colocado em coma induzido para sua plena recuperação.

“Ele está bem, a situação não é grave e nessa semana já poderá sair da UTI”, afirmou a esposa de Marcelo à redação do Rondoniaovivo.

Com 53 anos de idade, Marcelo Benesby é personagem importante da história do jornalismo rondoniense, ancora de telejornais de quase todas as emissoras do Estado, Benesby também se aventurou na politica, sendo candidato a deputado estadual no último pleito.

Até esta segunda (4) Marcelo sairá do coma induzido.

Rondoniaovivo