Jovem acusado de roubo ataca PM com facada e é baleado com dois tiros

Jovem acusado de roubo ataca PM com facada e é baleado com dois tiros Testemunhas contaram que após o roubo o policial que eatava no local teria sido informado e tentou prender o suspeito sozinho

Um jovem de 23 anos, foi baleado com dois tiros, sendo um de raspão no pescoço e um na perna no final da noite de domingo (05), após esfaquear um Cabo da Polícia Militar em um bar localizado na rua Jerusalém, próximo da Rua Goianésia no Bairro Jardim Santana, zona leste de Porto Velho.

De acordo com informações preliminares, um casal foi abordado pelo suspeito, que armado com um revólver anunciou o roubo subtraindo a bolsa da mulher e o casal foi embora, depois as vítimas retornaram, quando souberam que o suspeito já estava baleado e a bolsa recuperada.

Testemunhas contaram que após o roubo o policial que eatava no local teria sido informado e tentou prender o suspeito sozinho, que já estava armado com uma faca e atacou o policial com uma facada no ombro, sendo que o militar reagiu e efetuou dois tiros atingindo o meliante de raspão no pescoço e um na perna.

Uma ambulância do Samu chegou no local e prestou o atendimento ao baleado e foi socorrido para o hospital João Paulo II. O Policial foi levado por meios próprios para Upa leste, onde recebeu ajuda médica e depois recebeu alta. O caso foi registrado na central de flagrantes.

Via Hora1 Rondônia