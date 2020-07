Jovem é agredida pelo amigo ao recusar sexo dentro de carro após bebedeira

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a jovem estaria bebendo com o acusado desde a noite de ontem (01) e na hora de ir embora ele quis manter relação sexual com vítima

Durante a madrugada desta quinta-feira (02) uma jovem de 22 anos foi surrada após negar ter relação sexual com um amigo de 24 anos dentro de um carro na zona Norte de Porto Velho (RO).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a jovem estaria bebendo com o acusado desde a noite de ontem (01) e na hora de ir embora ele quis manter relação sexual com vítima.

Ela não aceitou e neste momento foi agredida com socos no rosto e expulsa do carro. O crime teria sido presenciado por dois amigos do acusado que nada fizeram para impedir.

A jovem foi abandonada na região do bairro Industrial e acionou a Polícia Militar para registrar a ocorrência. Os militares fizeram buscas, mas o autor do crime não foi encontrado.

Por Rondoniaovivo