Jovem é amarrado, torturado e morto com tiro na nuca por dever traficante

Na tarde desta quinta-feira (27), um homem identificado como Caio Lima da Rocha, de 22 anos, foi encontrado morto, com as mãos amarradas e sinais de tortura na Rua Rouxinol, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus.

Segundo informações da irmã da vítima, Renata Lima, Caio era usuário de drogas e estava desaparecido há dois dias. Ele foi encontrado morto por moradores da comunidade.

De acordo com polícias da Delegacia Interativa Comunitária (CICOM), a vítima foi encontrada com as mãos amarradas após moradores ouvirem um disparo de arma de fogo no local. A motivação do crime seria porque o jovem estaria devendo dinheiro ao seu traficante.

Caio foi atingindo com um tiro na nuca e agonizou até a morte no local. De acordo com a Polícia Civil, ele não tinha passagens no mundo do crime.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

