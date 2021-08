Jovem é atacado a tiros enquanto conversava com amigas em Triunfo A vítima foi socorrida ao posto de saúde do distrito e depois transferida ao hospital João Paulo II na capital.

O jovem Max W. R. R., 19, sofreu tentativa de homicídio a tiros por volta das 23h da noite de domingo (01) no quintal de uma residência localizada na Rua Dom Pedro II, no Centro do distrito de Triunfo, em Candeias do Jamari (RO).

O rapaz estava na casa de uma amiga conversando com ela e mais uma adolescente no momento em que um homem armado chegou pelos fundos. Ele atirou cinco vezes na direção da vítima que saiu correndo e foi atingida somente com dois disparos na mão esquerda.

O autor da tentativa de homicídio fugiu em seguida. A vítima foi socorrida ao posto de saúde do distrito e depois transferida ao hospital João Paulo II na capital.

Ele não soube dizer a motivação para o crime e nem conhece o atirador.

Via rondoniaovivo