Um jovem acabou sendo executado há poucos minutos na Linha 45, que fica localizado no município de Candeias do Jamari.

De acordo com as informações preliminares, a vítima foi morta com vários golpes de pauladas. A Polícia Militar foi acionada e estão no local realizando os trabalhos de praxe, juntamente com a equipes da Polícia Civil.

Em instantes matéria atualizada.

Via Newsrondonia