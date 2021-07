Jovem é preso pela delegacia de furtos e roubos com carro roubado

A Polícia Civil de Rondônia por intermédio da Delegacia Especializada em Repressão à Furtos e Roubos de Veículos Automotores, sob o comando do delegado titular Alessandro Morey e por seus agentes de investigadores, prenderam na quarta-feira (30), o nacional Ylorran. 18 anos, pelo crime de receptação ao ser flagrado com um carro modelo Ford Fusion, que foi roubado de uma residência.

Segundo a polícia, no mesmo roubo, uma caminhonete modelo S10 de cor branca também foi alvo dos bandidos, e possivelmente eles [bandidos] tenham conseguido atravessar para o país vizinho, a Bolívia.

Os policiais passaram a fazer diligências rotineira e trafegava pela BR-364 quando avistou o veículo Fusion com as mesmas características do veículo que foi roubado, saindo da Rua 13 de Setembro na zona sul de Porto Velho.

Foi realizado a ordem de parada já no bairro Flamboyant, zona leste, e constatado que se tratava do carro roubado. O suspeito estava sozinho dentro do carro, e informou que estava no lava jato trabalhando quando a pessoa que ele conhecia pelo nome de “Felipe” chegou dirigindo o Fusion pedindo que ele embarcasse no veículo e seguiu até a Rua João Elias de Souza no Bairro Cidade Nova, onde estaria estacionada uma motocicleta. Após o fato, o suspeito teria assumido a direção do veículo.

O jovem afirma que conhece Felipe por conta de ter lavado sua moto no lava jato a qual trabalha na Rua Santa Catarina em frente ao campo sintético. Diante dos fatos ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a especializada sendo ouvido pelo delegado responsável depois encaminhado para a Central de Flagrantes.