Jovem é surrado com barra de ferro, agressor foi preso no local

Um jovem de 24 anos, foi vítima de uma lesão corporal grave no final da noite de terça-feira (23), ao ser atacado com vários golpes de barra de ferro desferido por um homem de 30 anos, que foi preso no cruzamento das Avenidas Abunã e Jorge Teixeira no bairro Embratel em Porto Velho.

Conforme informações da vítima, ele conhece o suspeito e tiveram um desentendimento, momento que o homem se apossou de uma barra de ferro e começou a desferir vários golpes contra o corpo da vítima que saiu correndo e caiu ao solo, momento que passava uma guarnição da Polícia Militar no local e o suspeito foi apontando pela vítima e os militares efetuaram a sua prisão sendo colocado no camburão da viatura onde fez ameaças de morte para a vítima.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência e após prestar os primeiros socorros a vítima o levaram até a Umidade de pronto atendimento onde através de Raio X foi possível ver que a vítima estava com fraturas nas costelas, tórax e dedos da mão e devido à gravidade teve que ser transferido pelos próprios policiais até o hospital João Paulo II. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a central de Polícia para as providências cabíveis.

Fonte: Hora1 Rondônia