Jovem vai para a UTI após ser empurrado de sacada em Caldas Novas

O caso aconteceu por volta das 3h30 desta sexta-feira (25/12), em Caldas Novas. Ao Mais Goiás, o advogado de Luiz, Murilo Falone, relata que tudo teve início quando o jovem estava em uma boate do município e foi convidado por algumas amigas para uma festa no sobrado. Após algum tempo no local, o rapaz teria se desentendido com um grupo que estava no evento.