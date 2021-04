Judô brasileiro estreia em Pan-Americano de Guadalajara nesta quinta

O Pan-Americano de Judô de Guadalajara (México) começa nesta quinta-feira (15) com 17 atletas brasileiros na disputa (nove mulheres e oito homens). A competição continental distribuirá 700 pontos no ranking olímpico aos vencedores (medalha de ouro). Os brasileiros estreiam amanhã (15), às 16h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil.

Na edição deste ano, a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) decidiu não levar os campeões do Pan-Americano de 2020 (Eric Takabatake, Daniel Cargnin, Maria Portela e Maria Suelen Altheman), pois eles já garantiram a pontuação máxima. Tanto a edição passada quanto a deste ano valem para o ranqueamento para Tóquio: o melhor resultado é computado.

As lutas de amanhã (15) serão dos judocas das categorias 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 60kg, 66kg, 73kg. A competição termina na sexta (16), com atletas dos pesos 70kg, 78kg, +78kg, 81kg, 90kg, 100kg e +100kg.

As preliminares terão início sempre às 16h e as lutas finais às 17h. Confira abaixo quem representará o Brasil no torneio continental:

Seleção Feminina

Gabriela Chibana (48kg) – EC Pinheiros/FPJudo/SP

Nathália Brígida (48kg) – Sogipa/FGJ/RS

Larissa Pimenta (52kg) – EC Pinheiros/FPJudo/SP

Ketelyn Nascimento (57kg) -EC Pinheiros/FPJudo/SP

Jéssica Pereira (57kg) – Instituto Reação/FJERJ/RJ

Ketleyn Quadros (63kg) – Sogipa/FGJ/RS

Aléxia Castilhos (63kg) -Sogipa/FGJ/RS

Ellen Santana (70kg) – EC Pinheiros/FPJudo/SP

Beatriz Souza (+78kg) – EC Pinheiros/FPJudo/SP

Seleção Masculina

Renan Torres (60kg) – SESI/FPJudo/SP

Willian Lima (66kg) – EC Pinheiros/FPJudo/SP

Guilherme Schimidt (81kg) – Minas Tênis Clube/FMJ/MG

Rafael Macedo (90kg) – Sogipa/FGJ/RS

Leonardo Gonçalves (100kg) – Sogipa/FGJ/RS

Rafael Buzacarini (100kg) – Clube Paineiras do Morumby/FPJudo/SP

Rafael Silva “Baby” (+100kg) – EC Pinheiros/FPJudo/SP

David Moura (+100kg) – Instituto Reação/FJERJ/RJ

Fonte: Agência Brasil