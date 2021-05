Judô brasileiro tropeça no 1º dia do Grand Slam de Kazan, na Rússia

O Judô brasileiro tropeçou na estreia hoje (5) no Grand Slam de Kazan (Rússia), penúltima etapa do circuito mundial classificatória para a Olimpíada de Tóquio (Japão), já que concede 1000 pontos para quem conquista o ouro. A última chance de somar pontos será o Mundial da modalidade. Nenhum dos sete atletas que pisaram no tatame nesta quarta (5) chegaram às finais. Os melhores desempenhos foram de Daniel Cargnin (categoria até 66 quilos), Eric Takabatake (-60 kg), Willian Lima (-66 kg) e Ketelyn Nascimento (-57 kg). O Gran Slam tem transmissão ao vivo no site da Federação Internacional de Judô (IJF, sigla em inglês).

Na categoria abaixo de 66 kg, o gaúcho Daniel Cargni chegou às semifinais, após derrotar duas vezes o belga Keneth Van Ganbeke. Mas depois perdeu o embate com Dzmitry Minkou, de Belarus, e não chegou à final. O segundo brasileiro na categoria, Willian Lima, chegou às oitavas após vitória na estreia contra ocostarriquenho Ian Sancho Chinchila, no entanto, foi derrotado pelo próprio Chinchila nas oitavas.

O paulista Eric Takabatake (- 60 kg) estreou bem contra o italiano Andrea Carlino, porém na luta seguinte pelas oitavas perdeu para Dauren Sykenov, do Cazaquistão.

Na disputa feminina, Katelyn Nascimento avançou às oitavas após levar a melhor na estreia contra Svara Nishanbayeva, do Cazaquistão. Porém, na luta seguinte, a brasileira foi superada pela russa Daria Mezhetskaia.

Outras três judocas – Gabriela Chibana (-48 kg), Nathália Brígida (-48 kg) e Jéssica Pereira (-57 kg) – estrearam com derrota nesta quarta.

Programaçao

Quinta-feira (06)

5h – Preliminares

11h -Finais

Atletas – Eduardo Katsuhiro Barbosa (73kg), Eduardo Yudy Santos (81kg), Alexia Castilhos (63kg), Ketleyn Quadros (63kg) e Maria Portela (70kg)

Sexta-feira (7)

5h – Preliminares

11h – Finais

Atletas – Rafael Macedo (90kg), Rafael Buzacarini (100kg), Leonardo Gonçalves (100kg), Rafael Silva (+100kg), David Moura (+100kg), Maria Suelen Altheman (+78kg) e Beatriz Souza (+78kg)

Via Agência Brasil