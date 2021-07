Judoca Maria Suelen vai passar por cirurgia no joelho no Brasil

A judoca brasileira Maria Suelen sofreu uma lesão no ligamento patelar do joelho esquerdo e vai passar por cirurgia no retorno ao Brasil, de acordo com nota oficial do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

“Após ser avaliada pelo médico da equipe de judô, Guilherme Garofo, ainda no tatame, a atleta foi encaminhada para a realização de exames de imagem na Policlínica da Vila Olímpica, que confirmaram a lesão no ligamento patelar”, diz o comunicado.

A contusão ocorreu no combate de quartas de final na categoria pesado contra a francesa Romane Dicko, impossibilitando a brasileira de continuar na competição e desfalcando a equipe nacional na disputa da prova por equipes mistas, neste sábado (31). Maria Suelen encerrou sua terceira participação olímpica na sétima colocação.

Via Agência Brasil