Julgamentos de Edson Martins e ex-deputado Saulo Moreira podem levar ex-secretário Pimentel a assumir na ALE

Deputado Edson Martins (MDB) último recurso no STJ, ex-deputado Saulo Moreira (MDB) perdeu recurso no TRE/RO e ex-secretário de saúde Williames Pimentel segundo suplente na eminência de assumir

Porto Velho, Rondônia – Os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) iniciaram ontem 08.03 o julgamento do último recurso do deputado estadual Edson Martins de Paula (MDB) no processo onde ele foi condenado por improbidade administrativa, na época em que ele era prefeito de Urupá.

Até quinta-feira, 11.03 os ministros devem proferir seus votos sobre os Embargos impetrados pelos advogados do parlamentar e caso, a condenação seja mantida, Edson Martins perde automaticamente o cargo, dando lugar ao seu suplente das eleições de 2018.

Na linha sucessória há outro imbróglio jurídico: O primeiro suplente, que assumiria o cargo é Saulo Moreira, de Ariquemes, que teve seu registro cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, na sessão de 17 de dezembro de 2020 por captação ilícita de sufrágio (compra de votos).

O outro que pode assumir a vaga é o ex-secretário de saúde, Williames Pimentel (MDB), que está quites com a Justiça Eleitoral e não possui nada que pode impedi-ló de se tornar o novo deputado estadual da Assembleia Legislativa, na condição de segundo suplente de Edson Martins.

Fonte: Alô Rondônia