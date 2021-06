Júnior Gonçalves é reintegrado a Casa Civil do governo de RO

O Tribunal de Justiça determinou nesta quarta-feira,9, o retorno do Chefe da Casa Civil do Governo de Rondônia, Júnior Gonçalves às suas funções. Ele estava afastado desde o dia 14 de maio, em decorrência de uma operação deflagrada pelo Ministério Público.

O MP acusa o chefe da Casa Civil de estar manipulando o processo licitatório da publicidade do governo, um contrato anual de R$ 24 milhões que foi concluído com acompanhamento do MP, Tribunal de Contas do Estado e Supel.

O TCE havia expedido uma recomendação para que o governador não homologasse o contrato enquanto as denúncias não fossem apuradas, apesar do Tribunal de Justiça, que havia determinado o afastamento, não tivesse se manifestado sobre isso.

A assessoria de Gonçalves encaminhou nota informando que a partir desta quinta-feira, 10, ele estará de volta às funções.

Veja a nota encaminhada pela assessoria da Casa Civil:

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ-RO) reconduziu ao cargo o secretário chefe da Casa Civil do Governo do Estado de Rondônia, Junior Gonçalves. A decisão foi homologada no início da tarde desta quarta-feira (9) e o secretário deve retornar às funções a partir desta quinta-feira (10).

Blogdopainel