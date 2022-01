Juristas e ‘vítimas’ contam os dias para o fim da gestão Fux no comando do STF, que acaba em setembro

Via Alan Alex / Painel Político

Nunca antes o judiciário brasileiro foi tão atacado, questionado e enxovalhado como no período atual, em que é comandado pelo ministro Luiz Fux. E nunca antes se torceu tanto pelo fim de uma gestão.

Na seara penal, as decisões do ministro beiram o absurdo. Falar em teratologia é pouco diante de tantas aberrações jurídicas. O blog O Bastidor fez um breve resumo do que representa Fux para o direito penal, ouvindo especialistas na área. E eles são unânimes na torcida pelo fim do mandato de Fux. O texto pode ser conferido neste LINK.

Mas, as peripécias questionáveis do ministro não se detiveram apenas na esfera penal e tampouco no Supremo. Ele estendeu suas convicções duvidosas também no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde arrumou até um cargo para seu suposto affair, a ex-modelo Luíza Brunet, que de uma hora para outra, se transformou em uma ferrenha defensora dos direitos humanos.

Foi no CNJ que Fux também cometeu a maior aberração jurídica da história do Conselho, ao interferir diretamente em uma ação judicial legítima, na condição de corregedor interino, cassou uma ordem de bloqueio emitida contra o Banco Itaú, por conta de um processo referente a um lote de ações do banco, provocando um calote de R$ 2,09 bilhões, que até hoje não foi pago, tampouco finalizado o julgamento da interferência do ministro.

Sob Fux, o CNJ apequenou-se, transformando-se em em puxadinho onde banqueiro caloteiro se esconde. Não existe a menor previsão legal que justificasse a intervenção de Fux, tampouco algo que justifique o desfecho dessa reclamação disciplinar feita contra a juíza pelo sobrinho do ministro Luís Roberto Barroso, que representa o Itaú no processo. Fux vem segurando o caso fora da pauta desde outubro de 2020.

No vídeo abaixo, eu explico os detalhes.

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

