Justiça decreta prisão de comerciante que matou eletricista na capital

A Justiça decretou neste domingo (02) a prisão do comerciante Evandilson Veloso de Oliveira, 40, acusado de matar a tiros o eletricista Gerson Francisco Nunes, 46, na manhã da última sexta-feira (31).

Evandilson tinha sido preso ontem (01), mas liberado por falta de decisão judicial. Até o momento o comerciante não foi localizado e já é considerado foragido.

Publicidade

Relembre

O crime aconteceu em frente a uma residência na Rua Eurico Caruso, bairro Aponiã, em Porto Velho (RO). Evandilson afirmou para os policiais que teria recebido uma multa de R$ 10 mil recentemente e desde então estaria sendo extorquido para não receber outras multas.

Segundo ele, os eletricistas iam com frequência até sua panificadora cobrar propina para não realizarem novas fiscalizações no padrão de energia do estabelecimento. O comerciante foi preso na manhã deste sábado (01) escondido em uma residência no bairro Mariana, zona Leste da capital.

Ele, que de acordo com a polícia, já estava respondendo por um homicídio, afirmou ainda que após o crime jogou a arma no rio Madeira.

Por Rondoniaovivo