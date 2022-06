Justiça Federal de Rondônia manda CREMERO suspender “interdição ética” em hospital do interior

Porto Velho, RO – A Justiça Federal de Rondônia através de decisão proferida pelo juiz Samuel Parente Albuquerque determinou ao Conselho Regional de Medicina (CREMERO) que suspenda interdição ética realizada sobre hospital do interior.

A unidade, no caso, é o Hospital Municipal Maria Verli Pinheiro, de Santa Luzia d’Oeste.

O Município alegou em Juízo que o hospital é o único da região “dedicado ao tratamento de doenças infectocontagiosas, cujo atual estado pandêmico amplifica a imprescindibilidade de seus funcionamento”.

O juiz disse:

“Ocorre que, como bem pontuado pelo impetrante, não há previsão legal para a interdição de hospitais públicos pelos Conselhos Regionais de Medicina, eis que tal atribuição não consta da Lei n. 3.268/57, que veicula apenas sanções aos profissionais médicos”, anotou.