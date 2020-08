Justiça manda prender segundo envolvido em morte de ciclista no Espaço Alternativo

O juiz José Gonçalves da Silva Filho, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho, determinou a prisão preventiva de Vitor Renato Lopes da Silva, 18 anos, acusado pela Polícia e Ministério Público de ser um dos responsáveis pela morte do ciclista Tiago da Silva Santos, durante um racha no Espaço Alternativo, no último dia 24 de julho. Outro acusado, Gabriel Vilela Dantas Lima Pinto, que dirigia o Onix causador do acidente foi preso no dia do acidente fatal.

Após a decretação da prisão, policiais da Delegacia de Homicídios iniciam as buscas para prender Vitor Renato, mas desde sexta-feira ainda não o localizaram

O pedido de prisão foi feito pelo Ministério Público, que denunciou ao juiz que Vitor Renato foi também causador da morte de Tiago da Silva Santos, “em iguais condições do denunciado Gabriel”.

O promotor destacou no pedido que tudo leva a crer que o acusado Vitor Renato vem “forjando provas desde a fuga do local do homicídio como se nada tivesse feito, passando pela mudança do estado de seu carro com desaparecimento de sinais que o identificariam, até a apresentação de pessoas como se fossem testemunhas, conquanto, em verdade, se tratam de partícipes no racha que culminou na morte de Tiago da Silva Santos”.

A promotoria cita que um adesivo do carro Corolla, usado por Vitor, foi retirado para que o veículo não fosse identificado. Ele também apresentou falsas testemunhas para tentar forjar um álibi.

TJ com rondoniagora