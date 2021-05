Kaká elogia Crespo e torce por título do São Paulo: ‘Que tenha chegado a hora’

Em meio a uma semana decisiva para o São Paulo – com chance de classificação às oitavas de final da Copa Libertadores e decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras -, o ex-jogador Kaká comentou sobre o time comandado pelo técnico argentino Hernán Crespo. Para o ídolo tricolor, ele é o principal responsável pelo bom momento.

“No caso do São Paulo acho que o grande diferencial é o treinador. Claro que vieram peças importantes como o (zagueiro) Miranda, o (meia argentino) Benítez, o Daniel Alves se acertando na lateral, enfim. Mas de um modo geral, é tudo parte da liderança de um treinador que organiza todas essas peças no quebra-cabeça”, explicou Kaká, em entrevista ao SBT.

O ídolo não escondeu a expectativa de o São Paulo encerrar a fila de títulos que dura desde 2012, quando conquistou a Copa Sul-Americana. Após encarar o Racing nesta terça-feira, pela Libertadores, o time tricolor passa a pensar na final do Paulistão, na qual enfrenta o Palmeiras nesta quinta e domingo. Kaká explicou que o Estadual é uma boa oportunidade para o clube do Morumbi voltar a ser vitorioso.

“Espero que tenha chegado a hora de nós são-paulinos comemorarmos um título. Eu falo principalmente para essa nova geração. Eu tenho um filho de 12 anos que ainda não teve a alegria de ver tantas conquistas que eu tive, de ver o São Paulo campeão da Libertadores, do mundo. Eu gostaria muito que ele tivesse esse privilégio e pudesse ver o São Paulo campeão, começando pelo Campeonato Paulista”, afirmou.

Kaká ainda avaliou o adversário do São Paulo, o Palmeiras, e destacou que a final do Paulistão realmente coloca frente a frente os melhores times do Estado. “Eu acredito que o Palmeiras hoje tem um dos melhores elencos, um treinador excelente. Acredito que esses dois clubes são os melhores do estado”, concluiu.

Via Estadão Conteúdo