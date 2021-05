Kyrie Irving diz que ‘basquete não é foco agora’: ‘O que está lá fora, é triste’

O Brooklyn Nets está prestes a começar nos playoffs a sua busca para ser campeão inédito da NBA, mas Kyrie Irving diz que está focado em coisas além do basquete. O armador se recusou a responder perguntas sobre os últimos jogos da temporada regular e, além disso, também fez diversas referências sobre o estado violento em que se passa a relação ente Israel e Palestina.

“Eu não vou mentir pra vocês, está acontecendo muita coisa no mundo e basquete não é a minha prioridade nesse momento”, disse Kyrie Irving. “Estão ocorrendo diversas situações lá fora e tem muita desumanização acontecendo”, continuou.

“Então eu peço desculpas por não estar focado nas suas perguntas. É que tem muita coisa no mundo para eu ficar falando de basquete. O meu foco é basquete, sempre. Mas com o que está lá fora, é triste. Não é só na Palestina, não é só em Israel, é em todo lugar e eu sinto. Eu tenho compaixão por todas as etnias, culturas, e ver pessoas sendo discriminadas baseado em sua religião, raça, crença. É apenas triste”, afirmou.

Neste domingo, um ataque aéreo israelense destruiu três prédio em Gaza e deixou pelo menos 33 mortos. “Eu não me importo de que lado você está”, afirmou Kyrie Irving. “Se você é um ser humano, você apoia o esforço anti-guerra. Tem muitas pessoas morrendo, crianças, mulheres, e é nisso que estou focado”, declarou.

O armador, que foi multado pela liga no começo deste mês por se recusar a falar com a imprensa, foi perguntado sobre manter um balanço entre o basquete e o seu envolvimento em questões sociais. “É um trabalho”, disse. “Eu fico criado como um sobrevivente. Minha família é um lugar de condições extremas. Eu sou produto de muito sacrifício. É um equilíbrio único, porque você está em uma plataforma onde muitas pessoas não falam no que acreditam por conta de ressalvas”.

“Eu só acho que ninguém tem que ter medo de falar sobre o que acredita. Não é sobre ser politicamente correto, e sim sobre tratar as pessoas com respeito, compaixão e amor”, completou.

O Brooklyn Nets terminou a temporada regular na segunda colocação da Conferência Leste. Para a primeira rodada dos playoffs, a equipe espera o vencedor do jogo de “play-in” (repescagem) entre Boston Celtics e Washington Wizards.

Via Estadão Conteúdo