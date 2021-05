Ladrão armado faz família refém e foge levando TV e um celular

Na madrugada desta sexta-feira, 28, uma família foi feita refém por um assaltante armado, que invadiu um imóvel localizado na rua Pará, no setor 19, em Vilhena.

De acordo com o registro do caso, quando uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local, o morador relatou que estava dormindo, quando ouviu um forte barulho vindo da porta da cozinha e, ao se levantar para verificar do que se tratava, se deparou com um desconhecido dentro de sua casa.

Ainda segundo a morador, o invasor, em posse de uma arma de fogo, rendeu a ele, sua esposa e filho, trancando-os dentro do banheiro.

Ao perceber que o marginal havia deixado o imóvel pouco tempo depois, o morador gritou por ajuda sem obter êxito em ser ouvido por vizinhos, tendo decido arrombar a porta após cerca de duas horas trancados.

Em verificação na residência após saírem do cárcere, as vítimas constataram que foram levados pelo ladrão, uma TV de 50 polegadas e um aparelho celular.

Os militares realizavam diligências tentando localizar o assaltante, mas não lograram êxito, registrando no caso para providências posteriores.

Via Folha do Sul