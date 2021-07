Ladrões armados invadem lanchonete e fogem com motocicleta

Na noite de ontem, uma guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) fazia patrulhamento pela avenida Curitiba, quando encontrou uma motocicleta que havia sido roubada.

O veículo estava escondido sob uma lona nas proximidades do “Buracão da Curitiba”, enorme cratera que chegou a ameaçar “engolir” casas próximas, mas foi aterrada pela prefeitura. Havia também um capacete próximo.

Minutos depois, o rapaz de 22 anos que havia tido a motocicleta roubada entrou em contato com a PM e contou que, além do veículo, havia perdido para os ladrões dois aparelhos celulares.

A vítima, porém, havia conseguido localizar ambos os aparelhos através do sistema de rastreamento deles. Os equipamentos estavam nos fundos de uma igreja no mesmo bairro.

O CRIME

Horas antes de recuperar a motocicleta, a PM já havia registrado a ocorrência de um assalto no bairro Jardim América, em Vilhena.

Segundo a ocorrência, o rapaz de 21 anos e uma moça de 20 estavam num estabelecimento que vende açaí, quando três ladrões, um deles armado com pistola, chegaram ao local e anunciaram o assalto.

As imagens de Câmeras instaladas no local mostraram a ação dos marginais, que fugiram levando dois Smartphones, R$ 420,00 que estavam no caixa da empresa e a motocicleta Honda NXR 160 Bros do rapaz.

Via Folha do Sul