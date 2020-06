Laerte Gomes confirma empenho de quase R$ 180 mil para agroindústria de Alvorada do Oeste

Na última semana, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) confirmou empenho de R$ 187.400,00 para investimentos na agroindústria de Alvorada do Oeste.

Com os avanços da atividade de piscicultura no município, o presidente atendeu a solicitação do vereador Demi da Oitavinha (PSB) e do gerente do escritório da Emater em Alvorada, Geovani Tomiazzi para o fomento do setor.

O recurso, segundo Laerte Gomes, será investido na reforma e ampliação da agroindústria pesqueira desenvolvida pela Associação dos Agricultores e Piscicultores de Alvorada do Oeste (AAPA).

“Várias práticas no campo em Alvorada têm trazido resultados bem positivos para a economia do município e, consequentemente, para nosso estado. A piscicultura é uma delas e poder contribuir com mais avanços da atividade faz parte do nosso trabalho enquanto parlamentar representante do povo”, concluiu o presidente.

Por ALE-RO