Laerte Gomes estranha afastamento de prefeito de Ji-Paraná, mas garante que mantém apoio ao município

Porto Velho, RO – Em entrevista ao programa Fala Ji-Paraná, Rede TV, o deputado estadual Laerte Gomes (PSDB)comentou o afastamento entre ele e o prefeito do Município, após ter tido participação efetiva na campanha que elegeu Isaú Fonseca (MDB) ao Executivo da “Capital da BR”.

Laerte Gomes se fiz surpreso com a situação, que de acordo com o deputado já acumula dois meses sem que eles se encontrem.

“Não sei dizer o que aconteceu”, afirmou o deputado que em seguida garantiu ter não apenas cumprido, como também superado compromisso firmado com o prefeito em termos de apoio à gestão.

“Encaminhei o montante de oito milhões de reais em emendas individuais, o maior volume de recursos de um só deputado estadual na história do Município”, destacou Gomes.

Ele garantiu que não há no afastamento entre os dois nenhum viés de mágoa, e assegurou não interferir de forma alguma na composição de assessoria do prefeito, em nenhum escalão.

O deputado também afirmou que não há disputa entre ele e outros políticos da base aliada do prefeito em torno das eleições do próximo ano, dizendo receber com tranquilidade a notícia de que podem surgir no grupo candidatos à Assembleia Legislativa.

Laerte Gomes lamentou o distanciamento entre ele e o prefeito, mas declarou estar aberto ao diálogo e que seu apoio a Ji-Paraná independe de relação com a classe política.

“Sou cidadão deste Município com muito orgulho, e não medirei esforços para trazer benefícios ao povo de Ji-Paraná, como tenho feito ao longo do mandato”, frisou.

Por Oobservador