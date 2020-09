Laerte Gomes garante quadra de areia com iluminação e alambrado para Espigão do Oeste

Atendendo ao pedido do vereador de Espigão do Oeste Adão Salvatico (Republicanos), o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), destinou uma emenda de R$ 153 mil para a construção de uma quadra de areia com alambrado e iluminação, além de ter ajardinada a represa nas proximidades, no bairro Bela Vista.

“O vereador nos apresentou esse pedido, em nome da comunidade do bairro Bela Vista, e trabalhamos para liberar o recurso, que já está empenhado e conveniado, permitindo o início dos serviços. É importante que haja investimentos em áreas de esporte e lazer, para assegurar a prática de atividades físicas e desportivas, fundamentais para uma boa saúde”, destacou Laerte.

O presidente se reuniu, na semana passada, com o vereador Adão Salvatico, que agradeceu pela liberação do recurso. “Essa obra é muito esperada pelos moradores do bairro Bela Vista e a agora está perto de tornar-se realidade, graças ao trabalho do deputado Laerte”, completou Adão.

Tubos

O vereador aproveitou para solicitar uma nova emenda, desta vez para a aquisição de tubos de aço galvanizado, os tubos armcos, para a substituição de pontes de madeira nas linhas vicinais do município.

