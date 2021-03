Laerte Gomes pede ao governador suspensão de exigências do Corpo de Bombeiros para conceder alvará a empresas

Durante a sessão da Assembleia Legislativa desta terça-feira (9) o deputado Laerte Gomes (PSDB) afirmou que recebeu do proprietário de um escritório de Ji-Paraná documento mostrando que o Corpo de Bombeiros está exigindo que as empresas façam projeto de incêndio e pânico para que possam obter o alvará.

“Faço um apelo ao governador Marcos Rocha e ao Comando do Corpo de Bombeiros para que essa exigência seja suspensa. Nesse momento as empresas estão com as atividades paradas. As micro e pequenas estão à beira da falência, com dificuldade para pagar aluguel e funcionários, por isso não é hora de o Corpo de Bombeiros arrecadar”, afirmou o parlamentar.

O deputado Laerte Gomes explicou que para atender às exigências os empresários precisarão pagar taxas e contratar engenheiros. Para ele, este não é o caminho, devido aos prejuízos causados pela pandemia do coronavírus. “Por isso fica o meu pedido ao governador e ao comandante dos Bombeiros, para que retirem essa exigência”, destacou.

O parlamentar adiantou que apresentará uma indicação ao governador, solicitando a suspensão da obrigatoriedade do projeto de incêndio e pânico para concessão do alvará de funcionamento.

“Peço ao governador, com toda sua sensibilidade, que abra mão do projeto para conceder o alvará. Essas empresas trabalham há anos no mesmo lugar, por isso não será um ano sem essa obrigatoriedade que fará diferença. No momento não há como o empresário gastar mais”, finalizou Laerte Gomes.

Fonte: ALE-RO