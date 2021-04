Laerte Gomes se reúne com cúpula do DER e defende ‘Passe Livre’ para pessoas com comorbidades e necessidade de transporte intermunicipal para tratamento médico

Parlamentar conversou com o diretor geral Elias Rezende e o adjunto do órgão, Eder Dias que se comprometeram em atender à solicitação do deputado

O deputado Laerte Gomes (PSDB) seu reuniu com o diretor geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), Elias Rezende e com o adjunto da pasta, Eder André Fernandes Dias para tratar sobre emissões de carteiras ‘Passe Livre’ para usuários do transporte intermunicipal que, neste caso, sejam acometidas por comorbidades, ou seja, doenças que favorecem o agravamento da Covid-19, a exemplo do câncer e pacientes que necessitam de hemodiálise, entre outras.

O ‘Passe Livre’ garante a viagem gratuita no transporte rodoviário intermunicipal no Estado de Rondônia. De acordo com o deputado, anteriormente, o DER expedia o ‘Passe Livre’ para idosos a partir de 60 anos e portadores de deficiências, permitindo assim, que os beneficiários pudessem se deslocar para tratamentos médicos em outros municípios de Rondônia.

“Desde que, comprovando com laudo médico que existia a necessidade, o DER permitia que essas pessoas buscassem seus tratamentos em cidades como Porto Velho, Cacoal, Ji-Paraná e outros municípios. Porém, há dois meses, o DER passou a expedir as carteiras apenas para os idosos. Por esse motivo pedi essa reunião com o diretor Elias Rezende, que aliás, não tinha conhecimento dessa situação, para que o órgão possa expedir o ‘Passe Livre’ a essas pessoas carentes que necessitam de tratamento médico contínuo fora de suas localidades”, ressaltou Laerte Gomes.

Segundo o deputado, o diretor Elias Rezende se colocou à disposição para tratar da questão o mais breve possível.

“E se existir algum impasse jurídico, o diretor se comprometeu em corrigir para voltar a emitir o ‘Passe Livre’ a estas pessoas que tanto precisam, ainda mais neste cenário de pandemia que vivemos atualmente”, concluiu o deputado Laerte Gomes.

Fonte: ALE-RO