Lançamento da pedra fundamental para construção do novo hospital de emergência e Urgência será neste sábado

Como parte do Plano Estratégico do Estado, é prioridade para o Governo de Rondônia a construção do novo Hospital de Emergência e Urgência. Neste sábado (19), às 14h, será realizado o evento de lançamento da Pedra Fundamental da nova unidade hospitalar, que marcará o primeiro passo para início das obras. O evento acontece entre a rua América do Sul e Capão da Canoa, bairro Três Marias, na Zona Leste de Porto Velho, próximo à BR-364. Também será realizada uma coletiva de imprensa, a partir das 15 horas.

No dia 17 de janeiro de 2022, o Governo de Rondônia assinou o contrato com duração de 30 anos com o consórcio Vigor Turé para realizar todas as etapas da construção e manutenção da unidade. Em março, o primeiro projeto arquitetônico foi apresentado à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), que realizou ajustes de melhorias para continuação e aprovação do projeto.

CONSTRUÇÃO

Com o projeto aprovado, o Governo do Estado já tem providenciado as licenças para dar início à construção da unidade hospitalar. O projeto prevê o funcionamento ininterruptamente do hospital, com duração 24 horas durante os sete dias da semana. O novo Hospital de Emergência de Urgência deve ajudar a diminuir a demanda de atendimentos feitos atualmente pelo Hospital e Pronto Socorro João Paulo II. No entanto, a nova unidade irá oferecer mais amplitude em espaço e serviços oferecidos para a população rondoniense, que terão:

399 leitos,

10 salas de cirurgias,

Hemodinâmica,

60 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O novo hospital contará também com recepção, pronto-socorro de urgência e emergência, serviço de diagnóstico por imagem, UTI com 10 leitos sendo um de isolamento, central de material esterilizado, centro cirúrgico 50%, farmácia, almoxarifado 50%, 4 unidades de internação, 5 leitos de isolamento, serviço de nutrição e dietética, vestiários e administração 50%.

Sendo uma das batalhas prioritárias do Eixo Saúde da atual gestão executiva, desde 2019, a luta por um hospital à altura das necessidades do Estado vem sendo enfrentada pelo Governo de Rondônia, que destaca os esforços para alcançar a elevação do projeto. “Este trabalho é fruto do compromisso e respeito do Governo do Estado por cada cidadão rondoniense. Sabemos da importância desse hospital no tratamento, atendimento e cuidado da população, que muito ansiava por este acontecimento”, afirmou o governador Marcos Rocha.

Uma vez iniciada a construção, o consórcio responsável terá um prazo de dez meses para entregar o primeiro módulo da obra.

O evento contará com apoio da Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), que levará os projetos: Lazer na comunidade, Juventude voluntária e outras ações culturais.

Secom