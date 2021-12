Leilão da Receita Federal tem lotes com iPhone 12 a partir de R$ 2.000

Quem está pensando em comprar o celular pode aproveitar as oportunidades abertas em leilões da Receita Federal. Os leilões de mercadorias apreendidas ou abandonadas tem como destaque lotes com o iPhone 12 por R$ 2.000. É possível fazer as propostas até as 18h desta quarta-feira (1º) e para participar do leilão é preciso seguir as instruções do site.

Os produtos vêm de apreensões realizadas pela Receita Federal, desde pessoas que voltam de uma viagem internacional com o limite de compras estourado e não declaram certos objetos, até encomendas realizadas de forma ilegal com compradores tentando enganar o órgão e não pagar impostos.

A maioria dos lotes pode ser adquiridos tanto por pessoas físicas, mas alguns, como o caso dos lotes de informática e celulares neste leilão, só aceitam a participação de pessoas jurídicas.

Todas as mercadorias obtidas no leilão não contam com garantia ou certeza de seu pleno funcionamento. Por fim, os itens só podem ser retirados presencialmente no local do evento, na cidade de Fortaleza.

No total, o leilão é composto por 65 lotes, com itens de vestuário, veículos, eletrônicos, videogames, smartphones, fones de ouvido e até mesmo perfumes. Os lances poderão ser feitos até o dia 1 de dezembro, as 18h.

Uma das opções é um aeromodelo de controle remoto e uma mesa de som Behinger Xenyx X1222USB, o lote 4 oferece ambos os itens e mais algumas peças de bicicleta pelo lance inicial de R$ 2.000.

Tem ainda um MacBook Pro com tela Retina de 13 polegadas de 2015, uma GoPro HERO4 e um PlayStation 4 Slim com lances que se iniciam em R$ 2.000.

IstoéDinheiro

© Arquivo/Agência Brasil