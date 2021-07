Leilão define que Governo vai pagar R$ 2, 88 milhões por mês em 30 anos pelo novo hospital de urgência

O consórcio Vigor Turé, representando pela Planner Corretora de Valores S.A, venceu o leilão para construção do projeto do prédio do Hospital de Urgências e Emergências de Porto Velho, apresentando uma proposta mensal no valor de R$ 2.889.000 mensais por 30 anos. A outra concorrente, Opy Healthcare Gestão de Ativos e Investimentos S.A ofertou pagamento mensal de R$ 3.298.888. O deságio do negócio foi de 12,45%.

O leitão aconteceu na tarde desta quarta-feira (7) na sede da B3, Bolsa de Valores de São Paulo.

O modelo de construção escolhido pelo Governo de Rondônia foi o “Built to Suite”. Assim, o Governo paga mensalmente o valor acordado por 30 anos e após esse período será o dono do empreendimento.

Segundo o Governo, o novo hospital de urgência e emergência, que substituirá o João Paulo II, contará com uma estrutura moderna de 399 leitos, um centro cirúrgico com nove salas cirúrgicas, salas de hemodinâmica e 64 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

O local para a obra será o polígono formado pela Avenida Rio de Janeiro, pela Avenida Mamoré e pela BR-364.

A previsão é de que os três módulos, cada um com duração de dez meses, sejam executados em 2 anos e seis meses.

Via Rondoniagora