Léo Moraes assume a liderança do Podemos na Câmara dos Deputados

A legenda é uma das que mais cresce e atualmente conta com 11 senadores e 10 deputados no Congresso

O deputado federal Léo Moraes (RO) assumiu a liderança do PODEMOS na Câmara dos Deputados. A indicação foi unânime. A legenda é uma das que mais cresce e atualmente conta com 11 senadores e 10 deputados no Congresso.

Essa é a primeira vez que um parlamentar de Rondônia assume a liderança de um partido dentro do Congresso.

Papel do líder

A atividade exercida por um deputado federal na função de líder partidário é parte essencial do processo legislativo. Além de nortear a discussão e a votação de propostas, os líderes acumulam uma série de atribuições importantes, principalmente ligadas à articulação política e ao trabalho de unificação do discurso partidário.

Durante as votações, cabe ao líder expressar a opinião de quem ele representa: o partido, o bloco parlamentar, o governo, a oposição, a Maioria ou a Minoria. Ele também participa do colégio de líderes – órgão que, entre outras atribuições, define a pauta de votações do Plenário.

A figura dos líderes da Maioria e da Oposição foram criadas recentemente, em 2018, por decisão da Presidência da Câmara. A decisão atendeu ao argumento de que caberia ao líder da Maioria fazer o contraponto ao líder da Minoria, e ao líder da oposição fazer contraponto ao líder do governo.

No Plenário, cabe ao líder orientar a bancada quanto ao voto; falar pela bancada no período destinado às comunicações das lideranças; e inscrever integrantes da bancada no horário destinado às comunicações parlamentares. O líder pode solicitar: a votação em globo de destaques; a dispensa da discussão de matérias que tenham parecer favorável de todas as comissões; o adiamento da discussão e da votação de um projeto. Também é função do líder registrar candidatos para concorrer a cargos da Mesa Diretora.

Líderes que representem pelo menos 31 deputados podem requerer verificação de votação no Plenário