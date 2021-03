Léo Moraes diz ter ficado “honrado” com repercussão de matéria e vê possibilidade de concorrer ao governo em RO

Em conversa por telefone com reportagem do Extra de Rondônia, o deputado federal Léo Moraes, do Podemos, afirmou que a repercussão de seu nome em matéria veiculada no site, dias trás, estabelecendo a possibilidade dele disputar o governo do Estado no ano que vem lhe causando “uma feliz surpresa, que me deixou muito honrado” (leia mais AQUI).

A matéria em questão listava vários nomes de políticos que vem sendo cogitados à sucessão estadual, e nos comentários e redes sociais a eventual participação de Léo Moraes na disputa causou forte impacto.

O parlamentar, que tem como reduto eleitoral a capital, frisou que neste momento o foco tanto seu quanto da classe política em geral deve ser voltado exclusivamente ao drama da pandemia, mas que “existe sim a possibilidade de que eu venha concorrer ao governo estadual”.

Trata-se de um projeto político que ele não descarta, ao contrário, “venho me preparando para isso há muito tempo, e no momento oportuno, sendo esta a vontade de Deus e esteja dentro dos anseios da população de Rondônia, certamente irá acontecer, seja na próxima eleição ou em outro momento do futuro”.

Mas ele garante que agora concentra todos os esforços a fim de colaborar com o governo para conter o avanço da pandemia no Estado, “apesar das resistências e obstáculos criados pelo Executivo”, colocando o enfrentamento deste “drama” como alvo principal de suas ações e iniciativas políticas.

Para tanto, o parlamentar revelou ter direcionado, seja de forma individual ou através de ações da bancada, quase R$ 120 milhões ao Estado para ações diferenciadas o combate a pandemia.

Ele também é co-autor da “lei do fura-fila”, que estabelece critérios especiais para pessoas com comorbidades e outras características específicas com relação ao atendimento médico em unidades publicas de saúde.

Léo Moraes disse ainda que vai disponibilizar aos municípios rondonienses R$ 7 milhões em emendas orçamentárias este ano para iniciativas voltadas a atender a população afetada pela Covid 19, além de medidas preventivas.

“Por enquanto nossos esforços estão concentrados em atender demandas surgidas em virtude desta situação, mas no momento adequado vamos sim tratar com devida importância a sucessão estadual”, finalizou.

Extraderondonia