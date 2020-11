Léo Moraes quer federalizar Linha-101, até União Bandeirantes

Para melhorar a integração entre cidades e possibilitar o desenvolvimento logístico de Rondônia, o líder do Podemos na Câmara, deputado federal Léo Moraes, apresentou Projeto de Lei, nesta segunda-feira (9/11), com o objetivo de , até o Distrito de União Bandeirantes, e melhorar as condições de infraestrutura do local, mediante recursos da União.

Trata-se do PL nº 5121/2020, que inclui o trajeto, de 60 km de extensão, na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal. De acordo com a justificativa do PL, trata-se de trecho importante para o Desenvolvimento do Estado. “Esperamos viabilizar, com a federalização proposta, a alocação de recursos do Orçamento Geral da União para obras de asfalto e infraestrutura”, argumenta.

Distante cerca de 160 quilômetros de Porto Velho, União Bandeirantes é um dos maiores distritos de Rondônia, com aproximadamente 30 mil habitantes. A principal estrada de acesso à localidade é a Linha 101, com 60 km de extensão. A via é muito utilizada por produtores rurais para o escoamento das produções agrícolas. No entanto, trata-se de trecho com pontos críticos de trafegabilidade.

Flávio Leite Costa

Assessoria Parlamentar